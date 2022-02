Kortni Koks tvrdi da je Metju Peri pritiskao sebe da bude duhovit u "Prijateljima"

Kortni Koks rekla je da je njen kolega iz serije "Prijatelji" Metju Peri izvršio ogroman pritisak na sebe da bude duhovit dok je glumio svog lika, Čendlera Binga. Glumica vjeruje da je on osjećao obavezu da nasmije publiku u studiju "Warner Brothers" u Los Anđelesu.

"To je bio veliki pritisak koji je izvršio na sebe", rekla je Kortni Koks za "The Sunday Times".

Podsjetimo, ekipa serije "Prijatelji" okupili su se prošle godine kako bi učestvovali u retrospektivnom specijalu pod nazivom "The One Where They Get Back Together".

Metju Peri je muku mučio sa alkoholom.

"On se samo borio neko vrijeme. Mislim da mu sada dobro ide", rekla je Kortni.

Glumica je priznala da je voljela da se ponovo sastane sa kolegama iz "Prijatelja" i istakla da joj nikada neće dosaditi da priča o vremenu koje je imala u seriji.

"Ne, to je bio tako ogroman dio mog života. Bila je to tako srećna situacija da sam upala u šou, i prošla sam kroz toliko stvari u tih 10 godina", rekla je Kortni.

Za svoje kolege iz "Prijatelja" imala je samo riječi hvale.

"Podijelili smo toliko istorije zajedno i smijemo se. Lisin smijeh je najzarazniji smijeh koji sam ikada vidjela. Neodoljivo je", rekla je Kortni, a prenosi "Daily Mail".

Inače, Metju Peri će u novembru 2022. godine objaviti svoje memoare gdje će se dotaći vremena iz "Prijatelja", kao i o svojim problemima.

"On će zaroniti u svoju zavisnost, naravno, plus raščistiti glasine o svojim osećanjima prema 'Prijateljima'", rekao je izvor za Us Weekly i navodi da će sve biti iskreno.

(Telegraf)