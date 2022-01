Kosmički poljupci i večera - doček Nove godine u svemiru

Astronauti i kosmonauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici obilježili su Novu godinu, postavši 37. posada u istoriji koja je bila u svemiru u vrijeme praznika.

Ekspedicija 66 članova posade Radža Čari, Tomas Maršbern, Kejla Baron i Mark Vande Hej iz NASA, Matijas Maurer iz Evropske svemirske agencije (ESA) i Anton Škaplerov i Pitor Dubrov iz Roskosmosa obilježili su Novu godinu dok je svemirska stanica kružila oko Zemlje.

Pred samu Novu godinu, posada je slavila uz tradicionalnu njemačku večeru koju je pripremio Maurer iz Njemačke, tačnije iz Sarlanda.

"Želim svima srećnu Novu godinu i sve najbolje u 2022! Kosmički pozdravi i #kosmički poljupci", napisao je Maurer na Twitteru pored video-snimka večere.

"Vidimo se sljedeće godine!"

"Privilegija je što mogu da vidim toliko zemalja iz ove perspektive", rekao je Marsburn u NASA videu koji dijeli svoja razmišljanja o dočeku Nove godine u svemiru.

Putujući brzinom od 28.000 km/h na 418 km iznad Zemlje, posada svemirske stanice doživljava 16 izlazaka i 16 zalazaka sunca svakog dana. Nova godina je kod njih stigla pet sati prije nego što se lopta tradicionalna spustila na Tajms skver u Njujorku.

(B92.net)

