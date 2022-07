Koze uklanjaju korov u njujorškom parku

Dvadesetak koza je prošlog mjeseca dovedeno u Riversajd parku Njujorku da brste korov te da se na taj način uklone invazivne biljne vrste bez korištenja hemikalija, a ove životinje takođe predstavljaju atrakciju za mnogobrojne posjetioce.

Korišćenje koza se smatra odličnim pristupom za uklanjanje korova za razliku od korištenja hemikalija koje prouzrokuju zagađenje.

Ove životinje imaju prirodne prednosti za ovaj posao s obzirom da se odlično kreću na strmim padinama, a njihov probavni sistem uništava sjemenke, prenosi Rojters.

"One vole ove stvari, jedu otrovni bršljan, jedu porculansku lozu, jedu Japansku ružu, i to je ono čega se pokušavamo riješiti", izjavio je Džon Herold direktor orgnaizacije Riversajd park, prenosi Avaz.

Od 20 koza, četiri će ostati u Riversajdu do kraja ljeta kako bi pobrstile dva hektara parka.

These goats are saving New Yorkers from toxic plants. Learn more about animals helping humans: https://t.co/LMTcRKrxsY pic.twitter.com/XkAjU354lz