Kraj jedne ere: Njujork zvanično uklonio sve telefonske govornice sa ulica

Obilježavajući kraj jedne ere, njujorške gradske vlasti u ponedjeljak su uklonile gotovo sve svoje telefonske govornice, koje su posljednjih godina postale žrtve sveprisutnosti besplatnog interneta i pametnih mobilnih telefona.

Ali, obožavaoce Supermena može da tješi činjenica da će Menhetn zadržati četiri govornice na gornjoj zapadnoj strani.

Te govornice su poznate i kao improvizovane svlačionice za novinara Klarka Kenta dok se transformisao u "Čoveka od čelika", odnosno Supermena. One će se očuvati kao istorijski primjerci.

Po pisanju lokalnih medija, Menhetn će zadržati četiri "starinske" telefonske govornice na Aper Vest Sajdu i na West End Avenue u 66, 90, 100. i 101. ulici.

Decenijama su se telefonske govornice pojavljivale u pop kulturi, od stripova do holivudskih blokbustera i TV emisija.

Međutim, ta era je završena u ponjedeljak ujutru, kada je, pred predstavnicima medija, predsjednik opštine Menhetn Mark Levin prisustvovao demontiranju posljednje dvije na uglu 7. avenije i 50. ulice, koje su potom ukrcane u kamion.

Levin je na Tviteru napisao kako je "ipak osjetio tračak nostalgije kada je video kako govornice odlaze u istoriju".

Fiksne telefonske govornice počele su da nestaju sa ulica Njujorka početkom dvehiljaditih u vrijeme širenja upotrebe mobilnih telefona, a potom su od 2010. nestajale još brže, nakon početka ere pametnih telefona.

U raznim dijelovima grada do danas je postepeno uklonjeno 8.400 govornica na 6.452 mjesta.

Godine 2015. Menhetn je počeo sa postavljanjem na hiljade LinkNYC pristupnih tačaka, koje nude WiFi i besplatne lokalne pozive. Ti novi kiosci postupno će se povezivati ​​sa 5G mrežom.

"Zaista kraj jedne ere ali i, nadajmo se, početak nove, sa više pravičnosti u pristupu tehnologiji", rekao je Levin, misleći na četvrti sjevernog Menhetna, poput Harlema, koje su slabije pokrivene telefonskim i internet mrežama.

END OF AN ERA. NYC’s last free-standing pay phones removed this a.m. in Times Sq. (7th Ave & 50th St.). No more fishing in your pocket for quarters.pic.twitter.com/ZtRhzWPp4G