Kraljičin neobičan božićni poklon Arčiju zbunjuje fanove

Kraljica ima 12 praunučadi, ali želi da svako od njih dobije savršen poklon za Božić.

Princ Hari je otkrio božićni poklon koji je kupila njegovom dvogodišnjem sinu Arčiju prošle godine - i to je bilo upravo ono što je želio.

Ali neobičan poklon, koji je kraljica naručila i poslala u LA nakon što ga je predložila Megan Markl, ostavio je TV voditelja Džejmsa Kordena potpuno zbunjenog kada je Hari otkrio šta je u pitanju, tokom intervjua za The Late Late Show ranije ove godine.

Megan i Hari vole praktične poklone

Dok je duo krenuo u obilazak grada otvorenim autobusom, Džejms je pitao Harija o očinstvu, njegovom novom životu u Americi i napuštanju kraljevske porodice.

Govoreći o kraljičinom poklonu, rekao je: "Moja baka nas je pitala šta Arči želi za Božić, a Meg je rekla aparat za vafle. Zato nam je poslala aparat za vafle za Arčija, tako da Meg sada za doručak pravi prelijepu organsku mješavinu, u aparatu za vafle."

"On to voli. Sada imam vafle za doručak, malo jogurta, malo džema na vrhu. To prava stvar. Bobice, malo meda."

Džejms ga je prekinuo, rekavši: "Ne mogu da zamislim da kraljica naređuje da se aparat za vafle pošalju u Santa Barbaru. Ne mogu da shvatim to."

Hari odgovara: "Ne znam ni kako da to prokomentarišem. Arči se budi ujutru i bukvalno samo kaže 'vafl'."

Vilijam i Kejt još uvijek nisu upoznali Lilibet

Ove godine Hari i Megan će svoj prvi Božić provesti kao četvoročlana porodica nakon što su u junu dočekali kćerku Lilibet.

I pored toga što će vjerovatno primiti poklone od kraljice, jedan kraljevski stručnjak kaže da Arči i Lilibet takođe mogu da očekuju poklone od ujaka i ujne princa Vilijama i vojvotkinje od Kembridža.

Arči i Lilibet će vjerovatno provesti prazničnu sezonu u Kaliforniji sa roditeljima, dok će Vilijam i Kejt biti u Sandringemu sa djecom Džordžom, Šarlotom i Luisom.

Posljednjih mjeseci mnogo se govorilo o razdoru između braće Vilijama i Harija, a u intervjuu sa Oprom Vinfri u martu, Hari je tvrdio da je Vilijam "zarobljen" unutar kraljevskog sistema - zbog čega je, kako se kaže, Vilijam pobjesnio.

Vilijam i Kejt tek treba da upoznaju svoju nećaku Lilibet.

(magazin novosti)