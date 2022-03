Lignja stara 328 miliona godina nazvana po Bajdenu

Praistorijska lignja sa deset krakova dobila je ime po američkom predsjedniku Džozefu Bajdenu. Stvorenje je najstariji predak glavonožaca, koji takođe uključuju hobotnice.

"Syllipsimopodi bideni" je imao dva uda više od svojih potomaka i lutao je okeanima prije 328 miliona godina.

Dodatni kraci činili su ga efikasnijim predatorom, tvrdi tim iz Američkog muzeja prirodne istorije u Njujorku.

Vrsta je otkrivena u krečnjaku "Bear Gulch" u centralnoj Montani, poznatom po najbolje očuvanim fosilima na svijetu.

Bila je to primitivna vampirska lignja. Ne sisaju i ne piju krv, ali imaju tamnu kožu koja spaja pipke, nalik na ogrtač. Ovo otkriće baca novo svjetlo na evoluciju, pomijerajući starost grupe za skoro 82 miliona godina.

"Ovo je prvi i jedini poznati vampiropod koji posjeduje deset funkcionalnih dodataka", rekao je dr Kristofer Vejlen, vodeći autor rada o lignji.

Rad je dostavljen za objavljivanje u časopisu "Nature Communications" u vrijeme inauguracije 79-godišnjeg predsjednika SAD.

Dr Vejlen je rekao: "Želio sam na neki način odam priznanje na način koji je bio pozitivniji i okrenut budućnosti", i dodao da su ga ohrabrili planovi koje je predsjednik Bajden iznio za suprotstavljanje antropogenim klimatskim promjenama i njegovo opšte mišljenje da političari treba da slušaju naučnike.

Vampiropodi su preci vampirskih lignji i hobotnica. Njihovo porijeklo je nejasno. Savremeni potomci imaju osam pipaka i dva velika oka, što im omogućava da prežive u tamnim vodama blizu dna okeana.

Hobotnice i lignje mogu dostići dužinu više od metar pa do metar i po, a teže i pola tone. "S. bideni" je bio kraći od 30 centimetara što pokazuje da su bile male prije nego što su značajno porasle.

Njegovi ostaci su izuzetno važni, jer meko tijelo glavonožaca znači da se rijetko fosilizuju.

"S. bideni" je iskopan 1980-ih i doniran Kraljevskom muzeju Ontarija u Kanadi, gdje se od tada nalazi bez prethodnog opisa. Nakon skeniranja uzorka, dr Vejlen i profesor Lendman, koautor studije, shvatili su da je riječ o potpuno novom rodu i najstarijem zabilježenom glavonošcu.

To potvrđuje prethodne argumente da je njihov zajednički predak imao deset pipaka. Dr Vejlen je rekao: "Broj pipaka je jedna od ključnih karakteristika koja odvaja liniju 10-krakih lignji i sipa od linije osmokrake hobotnice i vampirske lignje".

