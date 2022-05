Ljudi rođeni u ovim znakovima su "detektori laži"

Ima horoskopskih znakova koje je nemoguće da slažemo. Oni kao da imaju urođenu sposobnost da otkriju svaku laž. Sa njima uvijek morate da budete na oprezu i ne smijete da pokušavate da ih prevarite ili da nešto sakrijete od njih. Lakše je da odmah kažete istinu, nego da kasnije pravdate svoju prevaru.

Ribe

Ribe su vrlo intuitivni znak zodijaka. Takođe su ranjive i osjetljive, ali priroda njihovih "rendgenskih" sposobnosti je prilično skrivena u činjenici da Ribe imaju savršenu, natprirodnu intuiciju. Ribe vrlo dobro razumiju šta pokušavate da sakrijete od njih. Ne moraju čak ni da razgovaraju sa sagovornikom da bi shvatili šta se događa i šta je planirao.

Rak

Rak je vrlo osjetljiv i emotivan. Ima visoko razvijenu sposobnost za empatijom. On drugu osobu bukvalno osjeća kao sebe. Rakove je lako povrijediti. Zbog toga, doživjevši veliku količinu bola, Rak brzo nauči da "čita" lica ljudi. Najbolje od svega, njihove sposobnosti djeluju u ličnim vezama. Rak uvijek sazna za tajnu vezu ili izdaju. Stoga je bolje ne izdati krhko povjerenje ovog znaka.

Škorpija

One su lideri među onima koji mogu da "namirišu" laži na kilometar. A sve zato što su i one odlični lažovi i manipulatori. One majstorski vladaju tehnikama upravljanja ljudima i često ih koriste. Čak i ako to nisu namjerno naučile, to im je u krvi. One bukvalno znaju kako da utiču na čovjeka i kako da dobiju od njega ono što želi. Zato vide laž od prve sekunde.

Jarac

Jarac voli da razmišlja i analizira. Sve mu to pomaže da vidi ljude u pravom svjetlu, tako da je okružen samo onim ljudima u koje ima povjerenja.

Lako nanjuši izdaju, oprosti je, ali je nikada ne zaboravlja.

Blizanci

Blizanci pripadaju vrsti ljudi koji jednostavno ne mogu da budu sami. Potrebna im je komunikacija i nije im važno sa kim. Čini se da sa toliko prijatelja Blizanci izgube osjećaj ko je ko. Ali, ne! Oni odmah određuju kome da vjeruju i od koga bi trebalo da se drže dalje. Blizanci mogu da izgrade dobre odnose sa svima, ali rijetke smatraju svojim prijateljima.

(b92)