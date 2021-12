Mačka iz crkve u Noriču "terapeutski" utiče na vjernike

Mačka po imenu Badž, koja redovno prisustvuje bogosluženjima u katedrali u engleskom gradu Noriču, ima smirujući i "terapeutski" uticaj na parohijane, izjavio je lokalni đakon.

Mačka često boravi u katedrali, iako njeni vlasnici žive u blizini, prenio je BBC.

Jedne godine, mačku su pronašli kako spava u krevetiću bebe Isusa u sceni rođenja, rekla je sveštenica Džejn Hedžis.

Badž je postao miljenik posjetilaca i ima svoj Twitter nalog.

Until the weather improves I shall mostly be lying on a heating grate. #cosycats #cathedralcats #christmascats pic.twitter.com/KmRwFJKeJP

Mački je katedrala postala drugi dom, jer se loše slaže sa sestrom svojoj kući, dodala je Hedžis.

"Prvi put je počela da dolazi u crkvu prije tri godine. Pojavila se na bogosluženju jednog petka, a sveštenik je rekao: 'Oh, eno je mačka'. Izbacili smo Badž napolje, ali se stalno vraćala i odomaćila se", prepričala je.

Ona je dodala da je Badž takođe čest posjetilac lokalnog paba i škole, ali je najvjerniji posjetilac katedrale.

We love our assembly special guest, @BudgeofNorwich! We hope we haven’t disturbed his peace and quiet too much! pic.twitter.com/VbzYWDwl89