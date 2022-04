Mask: Kupujem Coca-Colu da vratim kokain u nju

Nakon što je Ilon Mask kupio Twitter, mišljenja ljudi su podijeljena kako će sada izgledati ta platforma, kao i šta će biti sa slobodom govora.

Dok se jedni pribojavaju negativnih posledica, drugi su oduševljeni činjenicom da je milijarder, koji je i inače aktivan na pomenutoj mreži, sada i njen vlasnik.

Mnoge zanimljive objave na tu temu kruže ovih dana na Twitteru, a upravo se jedna svidela i samom Masku, koji se očigledno dobro zabavlja čitajući šta bi sve mogao da uradi za čovječanstvo.

"Sljedeće kupujem Coca-Colu da vratim kokain u nju", napisao je Ilon Mask na Twitteru a objava već ima dva miliona lajkova.

Takođe, Mask je podijelio i još jedan mim uz koji stoji njegov Twitter profil i objava: "Sad ću da kupim McDonald's i da popravim sve aparate za sladoled..." Ipak, Ilon je "uozbiljio stvar" i svojim pratiocima, kojih ima oko 87 miliona, napisao: "Slušajte, ne mogu baš da izvodim čuda".

Milijarder je zatim dodao: "Hajde da učinimo Twitter maksimalno zabavnim".

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in