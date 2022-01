Ne mari za aplikacije, traži ljubav preko bilborda

Umjesto da otvori profil na Tinderu, Džim Bejs (66) iz Teksasa je oglas je objavio na bilbordu.

"Traži se: dobra žena, 50-55 godina, za razgovore, šetnje i međusobne nežnosti", piše uz fotografiju.

Bejs je dva puta razveden i ima petoro djece. Za portal "Austonia" rekao da je isprobao aplikacije za izlaske, ali da one nisu tačno prikazale ličnost druge strane i da je bilo teško dogovoriti susrete sa potencijalnim partnerkama.

Izjavio je da mu je "drago što je objavio oglas na bilbordu" i da "razmišlja o svojoj fotografiji tamo, znajući da ću dobiti čitav niz telefonskih poziva", rekao je.

Heads up, ladies, Jim Bays is single and he’s crowdsourcing the perfect woman to spend the rest of his life with via an eye-catching billboard. https://t.co/IwIgrGDLyV