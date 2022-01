Otišao u prodavnicu po čokoladno mlijeko, vratio se sa milion dolara

Denis Vilovbi iz Virdžinije otišao je do lokalne prodavnice da kupi djeci čokoladno mlijeko, ne sluteći da će se kući vratiti sa mnogo više od toga.

Tokom kupovine odlučio je da uzme i jednu greb-greb karticu Lutrije Virdžinije.Ispostavilo se da je to bila dobitna kartica sa platinum džekpotom od milion dolara.

Vilovbi je tek drugi igrač koji je osvojio najveću nagradu za tu igru, a još jedna dobitna kartica još nije kupljena.

Vjerovatnoća da se izvuče džekpot je 1 u 1.632.000, saopštila je Lutrija Virdžinije.

Srećni otac imao je izbor da izabere da li da odmah uzme svih milion dolara ili da mu se taj iznos isplati tokom perioda od 30 godina.

Izabrao je prvu opciju.

