Ovo je haljina godine, nosila ju je Megan Markl

Britanski muzej mode "Bat", za haljinu godine izabrao je haljinu Megan Markl, koju je nosila tokom intervjua sa Oprom Vinfri.

Crnu dugu haljinu od žoržeta sa dubokim dekolteom, izvezenim cvijetom lotosa i ukrasnim kaišem, ponijela je Megan Markl vojvotkinja od Saseksa. Haljina je komad iz kolekcije Đorđa Armanija za proljeće 2022. godine, a njena maloprodajna cijena je 4.700 dolara.

"Poznato je da članovi kraljevske porodice često koriste odjeću da pošalju poruku svog izbora stila, boje ili motiva. Ističu da je vojvotkinja odabrala haljinu sa dizajnom cvijeta lotosa zbog simbolične povezanosti cvijeta sa ponovnim rođenjem, samoregeneracijom i duhovnim prosvetljenjem i njegove sposobnosti da cvjeta uprkos naizgled izazovnim uslovima", navodi se u saopštenju muzeja.

Tradicija koja postoji od 1963. godine u Muzeju mode je da renomirane ličnosti iz modne industrije biraju haljinu godine.

Odabrana haljina postaje dio kolekcije institucije, sa ciljem predstavljanja prošlogodišnje mode.

Ovogodišnji selektori bli su Ibrahim Kamara i Geret Vrajton, glavni urednik i umjetnički direktor magazina Dazed.

"Haljina godine ima potencijala da bude 'meme godine'. Intervju Megan i Hari sa Oprom Vinfri prihvatili smo kao trenutak koji će zauvijek ostati u britanskoj kolektivnoj svijesti", istakli su selektori.

Muzej je haljinu Megan Markl postavio na izložbi po nazivom "Istorija mode u 100 predmeta".

Inače, intervju koji su emitovale stanice CBS u SAD i ETV u Britaniji, u martu 2021. godine, prikazan je u još 70 zemalja, a pogledalo ga je oko 60 miliona gledalaca širom svijeta.

The Armani dress Meghan Markle wore for her bombshell Oprah interview named Dress of the Yearhttps://t.co/Kz5zmaRNw0 pic.twitter.com/CYmvkrOVvd