Ples medicinskih sestara u Bijeloj kući za Džoa i Džil Bajden

U Božićnom specijalu iz Buhele kuće, emisiji koja je na američki televizijski kanal Pi-Bi-Es vraćena pod Bajednovom administracijom, publika je bila u prilici da vidi i plesnu tačku iz Brodvejske predstave koju su u istočnom krilu Buhele kuće, pred predshedničkim parom, izvele medicinske sestre.

U dvominutnom video-snimku koji je u četvrtak obišao društvene mreže, medicinske sestre u tamnoplavim uniformama plešu i pjevaj pjesmu We Need a Little Christmas.

Joe & Jill Biden invited singing nurses to perform in the East Room. WATCH: pic.twitter.com/6Y12jHXOT3 — Amy Tarkanian (@MrsT106) December 23, 2021

Nastup medicinskih sestara u Bijeloj kući je snimljen ranije ovog mjeseca i emitovan na Pi-Bi-Esu u utorak, što je prvi Božićni specijal iz Bijele kuće od 2016. godine jer nijedan nije snimljen tokom Trampove administracije.

Numera We Need a Little Christmas je iz mjuzikla Mame iz 1966. godine, koji je izvodila Anđela Lensberi.

Predsjednik Džo Bajden se ne pojavljuje u snimku, za razliku od njegove supruge Džil.

Na osnovu logotipa na uniformama, novinar Džordan Šahtel je zaključio da su medicinske sestre zaposlene u Nortvel heltu, najvećem pružaocu zdravstvenih usluga u državi Njujork koji zapošljava preko 76.000 medicinskih radnika.

(RTS)