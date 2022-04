Prodaje se jedan tvit - za 48 miliona dolara

Kopija prvog tvita - suosnivača Twittera Džeka Dorsija, ponuđena je za skoro 48 miliona dolara na tržištu tokena OpenSea, što je 16 puta viša suma od one koju je vlasnik platio prije godinu dana.

Sina Estavi, glavni izvršni direktor malezijskog blokčejn servisa Bridge Oracle, objavio je na Twitteru da će staviti na prodaju NFT verziju tvita od 21. marta 2006. godine sa porukom "just setting up my twttr".

Za to je platio 2,9 miliona dolara u martu prošle godine.

Nakon njegovog prvog tvita u kojem je najavio prodaju, Estavi je nastavio s još jednim obećanjem da će donirati 50 odsto prihoda dobrotvornoj organizaciji GiveDirectly, koja daje novac ljudima koji žive u siromaštvu, a za koju je Dorsi rekao da ju je podržao nakon prve prodaje NFT.

Dorsi je na Twitteru odgovorio: "Zašto ne 99 odsto toga?"

Akcije Twittera su u ponedjeljak porasle za 27 odsto nakon vijesti da je Ilon Mask preuzeo 9,2 odsto udjela u kompaniji. Dan kasnije, Twitter ga je imenovao za člana upravnog odbora.

Dorsi je u novembru podnio ostavku na mjesto generalnog direktora Twittera.

(RTS)