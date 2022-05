Prodavačica iz Banjaluke postala hit: Viču skupo, a nije skupo dati 400 KM za usne

Skupoća je u svim sferama društva uzela maha, pa tako i na banjalučkoj Tržnici.

Prodavačica sa ove popularne Tržnice prokomentarisala je ponašanje pojedinih kupaca šta sve rade kada kupuju ovdje.

"Svi gledaju na kašiku, a najgore su one gospođe, one znaš, naduvanih usana i tako dalje. Samo viču 'aaaaa skuuupo, skuuupo', a nije skupo kada ide 300-400 maraka dati da naduva usne i utegne obrve one japanske i tako dalje", izjavila je ova prodavačica za BHRT.

Njena izjava u veoma kratkom roku objavljena je na društvenim mrežama i postala je hit.