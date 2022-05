Putnik spustio avion nakon što je pilotu pozlilo

Dramatična scena, koja podsjeća na nešto što biste mogli da vidite u nekom holivudskom akcionom blokbasteru, odigrala se juče kada je kontrola leta u južnoj Floridi dobila poziv od čovjeka na jednom privatnom avionu.

"Ozbiljna situacija je u pitanju. Pilot je u nesvijesti, a ja nemam pojma kako da upravljam avionom", rekao je neidentifikovani putnik, prenosi Si-En-En.

Kontrola leta je primila njegovu poruku, a onda počela da određuje njegovu poziciju.

"Primljeno. Pokušajte da krila držite u ravni i polako počnite da se spuštate. Lagano gurajte kontrole i postepeno se spuštajte. Pokušajte da pratite obalu, na sjever ili jug kako vam više odgovara. Sad ćemo da vas lociramo", uslijedio je odgovor.

Mali avion, na kojem su bila dva putnika i pilot letio je na visini od oko tri kilometra, a kontrola leta u Fort Pirsu je uspjela da ga usmjeri da prati obalu i konačno sleti na međunarodni aerodrom u Palm Biču.

Dok je slijetao na pistu, piloti velikih komercijalnih aviona čudili su se šta na pisti radi cesna.

"Upravo ste bili svjedoci da su dva putnika spustila avion", rekli su kontrolori leta pilotu Amerikan erlajnsa koji se spremao da poleti.

"Јesam vas dobro čuo da su putnici spustili avion? Bože. Sjajno izvedeno", rekao je pilot.

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA. His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane. Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs