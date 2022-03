Šerbedžija otkrio da mu je Milena Dravić poklonila Gagin brod

Nakon smrti njene velike ljubavi i čovjeka sa kojim je provela veliki dio života, glumica Milena Dravić je svom kolegi Radetu Šerbedžiji poklonila brod koji je pripadao njenom suprugu i velikom glumcu Draganu Nikoliću.

Dragan Nikolić preminuo je 11. marta 2016. godine nakon duge i teške bolesti, a od Milene Dravić smo se oprostili 14. oktobra 2018. godine.

Rade Šerbedžija se jednom prlikom osvrnuo na činjenicu da se i danas živo sjeća kako mu je glumica poklonila Gagin brod, samo dva mjeseca nakon njegove smrti.

"Zvala me je dva mjeseca nakon Draganove smrti, kad sam bio u Beogradu, i rekla da je Gagin brod odlučila pokloniti meni. Još ga nije ni stavio u more kad se razbolio, završavao ga je, bio je to nov brod. Rekao sam Mileni da već imam dvije barke i zahvalio joj se. No, ona je, kao i obično kad bi se naljutila na mene, rekla: 'Ne lupetaj' i dodala da želi da imam uspomenu na njega. Prebacio sam ga u Hrvatsku i dao mojim ljudima da njim prevoze mlade glumce na probe i predstave. Sad je u floti brijunskog teatra Ulysses. Na njemu piše Gaga, uz sliku mog druga Dragana Nikolića kao Popaja u mornarskoj majici. Sad nas Gaga vozi i Dragan Nikolić je svaki dan s nama tokom leta. Čuva nas i štiti", rekao je Šerbedžija svojevremeno.

Dragan Nikolić, jedan od najvećih i najvoljenijih dramskih umjetnika bivše Jugoslavije, preminuo je na današnji dan prije šest godina, u 72. godini, nakon duge borbe sa opakom bolešću.

Velikan srpskog glumišta filmsku karijeru otpočeo je davne 1964. manjom ulogom u filmu "Pravo stanje stvari".

Od tada pa sve do smrti Gaga Nikolić udahnuo je život kultnim herojima, među kojima su Džimi Barka, legendarni Flojd, simpatični Prle, šarmer Popaj, divlji Vlah-Alija i gradski vitez Urke. Njegovog komšiju s Vračara i danas uspješnog glumca Pavla Pekića za Gagu i Milenu vežu samo najljepše uspomene.

(B92)