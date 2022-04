Serijal pomaže ljudima da se pripreme za smrt

NBC-jeva streaming platforma "Peacock" udružila se s glumicom Ejmi Poehler kako bi proizvela serijal koji će pratiti živote ljudi dok se pripremaju za smrt, zasnovan na knjizi "The Gentle Art of Swedish Death Cleaning".

U serijalu će se pojaviti "čistač smrti" koji će pomoći ljudima koji su "na velikoj raskrsnici da organizuju i demistifikuju svoje domove, živote i odnose", čime će im omogućiti da se pripreme za smrt dok uživaju u životu.

"U ovoj seriji gledaoci će biti odvedeni na iskreno i emocionalno putovanje dok gledaju kako obični ljudi pobjeđuju svoje najgore strahove i otkrivaju ko su oni zapravo. Nadamo se da će naša saosjećajna i dinamična serija pokrenuti razgovor u svakom domaćinstvu i razbiti stigmu oko smrtnosti i tešku stvarnost napuštanja stvari", rekao je Rod Aisa, izvršni potpredsjednik neskriptiranog sadržaja na NBC Universal Television & Streaming.

"Švedski čistač smrti" preokrenuće svaki dom naopačke dok otkrivaju i poništavaju decenije sakupljanja. Oni oslobađaju svaku osobu od nereda u životu i omogućavaju im da prenesu dragocjene uspomene i duboko lične priče iza njih svojoj porodici, prijateljima ili komšijama. Usput, gledaoci će krenuti na putovanje sa svakim pojedincem dok se prisjećaju ko su nekada bili, otkrivaju ko bi trebalo da budu i kreću se prema tome kako žele da budu zapamćeni.

Planiranje kraja života je u posljednje vrijeme TV trend, s emisijama poput "This Is Us" i "Human Resources" koje se bave tim problemom.