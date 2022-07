Zašto mrzimo ponedjeljak i savjeti kako da ga zavolimo

Svaki treći čovjek mrzi ponedjeljak više od bilo kojeg drugog dana, podaci su koje je otkrila studija "Flomax Relief", u kojoj je učestvovalo 2.000 ispitanika.

Zanimljivo je i da se prosječan čovjek ponedjeljkom žali oko 34 minuta, a tokom ostatka sedmice 22 minuta. Prvi dan u sedmici za mnoge je izrazito stresan jer se boje količine posla koja ih čeka. Osim toga, ponedjeljak nije popularan zato što je prvi dan nakon vikenda koji većina provede u uživanju i odmaranju pa im je naporno ponovo se vratiti u radno raspoloženje. Ponedjeljkom je takođe frizura uvijek lošija, saobraćaj više ide na živce, računar je sporiji, a bolovi i umor puno jači, otkriva studija.

Prirodni ritam tijela je poremećen

Postoje psihološki faktori koji su uključeni u prirodni ritam tijela koji objašnjavaju zašto je ponedjeljak tako težak dan. Glavni problem je što tokom vikenda imamo drugačiji raspored spavanja nego u ostatku sedmice. Iako vam se dodatni san čini kao dobra ideja, mijenjanje rasporeda spavanja svakih pet dana zapravo je umarajuće za tijelo. Stoga je većina ljudi uvijek ponedjeljkom umornija i ima manje energije.

Takođe, najčešći razlog zbog kojeg je ponedjeljak toliko težak ljudima je gubitak osjećaja slobode koji imaju tokom vikenda. Čak i ako su vam vikendi naporni i prepuni obaveza, uvijek imate vremena za odmor. Kada se vratite svom sedmičnom rasporedu, gubitak osjećaja slobode može emocionalno uticati na vas i pokvariti vam raspoloženje. Psihički je teško preći iz odmora i ličnog vremena do obaveza i rutine, pogotovo jer nemate uticaj na svoje emocije, kako objašnjavaju stručnjaci.

Mnogi osjećaju stres tokom ponedjeljka jer se nisu emocionalno i logistički pripremili za početak još jedne sedmice. Ponedjeljak može biti dodatno stresan, ako se u nedjelju ne pripremite za novu radnu sedmicu. Uz to živimo u kulturi koja često veliča kraj sedmice, a na ponedjeljak se gleda kao na neprijatelja. Mnogi zaposlenici tako ponedjeljak poistovjećuju s nečim negativnim, što u njima budi i osjećaj umora i stres. Ako stvari u ponedjeljak krenu pogrešnim putem vjerovatno će se to odraziti na lošu atmosferu tokom sedmice. Mnogi uspješni ljudi to shvataju te se posebno odnose prema njemu.

*Savjeti za lakše podnošenje prvog radnog dana

Ono što možete učiniti kako biste sebi olakšali ponedjeljak jeste da dio obaveza riješite već u nedjelju naveče. Izdvojite sat ili dva vremena kako biste riješili dio nakupljenih obaveza i rasterećeniji ušli u novu radnu sedmicu.

Takođe, po jutru se dan poznaje, a po ponedjeljku radna sedmica, stoga ako želite započeti svaki radni dan puni energije izdvojite nekoliko minuta za laganu vježbu i razgibavanje. Bilo da se radi o istezanju, jogi ili trčanju, važno je samo da pokrenete organizam. Čak i desetominutno vježbanje biće sasvim dovoljno da probudite organizam.

Izrada brzog plana rada za cijelu sedmicu pomoći će vam u određivanju prioriteta i omogućiti povećanje učinkovitosti. Što ste zaposleniji tim kalendar postaje važniji za svakodnevne aktivnosti. S obzirom na to da su najuspješniji ljudi superzaposleni, njihov kalendar je njihov životni put. Neke studije pokazuju da su ljudi ujutro kreativniji jer je kreativna aktivnost najveća tokom i neposredno nakon spavanja. Zato je vrlo važno da najvažniji zadatak u sedmici obavite u ponedjeljak ujutro.