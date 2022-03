Apple na iPhone 14 dodaje veću kameru?

Kada su u pitanju kamere na iPhone modelima, Apple se do sada nije razmetao velikim senzorima.

Najjači model iz aktuelne serije, iPhone 13 Pro Max, zapravo koristi 12MP senzor za glavnu kameru.

Međutim, prema navodima analitičara Ming-Či Kua, Apple bi mogao da poveća rezoluciju kamera iPhone 14 Pro i Pro Max modela na 48MP.

Kao rezultat, ispupčenje za kamere na poleđini bi moglo biti veće.

Ovo je značajno povećanje u odnosu na aktuelne 12MP senzore, koji su dostupni na iPhone 13 seriji, a ostaje da se vidi koliko će to biti značajno za povećanje kvaliteta fotografija i videa.

Snimanje u visokim rezolucijama će najviše značiti profesionalcima kada ne žele da izgube detalja na fotografijama.

S obzirom na to da društvene mreže u velikoj mjeri kompresuju fotografije, obični korisnici nekada i ne mogu da izvuku sve potencijale 108MP kamera, koje su trenutno aktuelne.

The main reason for the larger and more prominent rear-camera bump of the 14 Pro/Pro Max is upgrading the wide camera to 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max's 12MP). The diagonal length of 48MP CIS will increase by 25-35%, and the height of 48MP's 7P lens will increase by 5-10%. https://t.co/lrwgmnLNce