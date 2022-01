Četiri korisne Windows prečice na tastaturi

Kako biste poboljšali iskustvo na računaru, naučite da koristite zgodne prečice na tastaturi.

Windows taster je dobar za mnogo više od pokretanja Start menija

Rade na Windows 10 i Windows 11, ali nekoliko njih zahtijevaju da prvo instalirate PowerToys od Microsofta. Da, to je još nekoliko koraka, ali vidjećete zašto je vrijedno muke.

Copy i paste više manjih dijelova teksta – Win + V

Većina ljudi kopira i nalijepi jedan po jedan dio teksta i zbog toga gube dragocjene minute. Srećom, postoji način da sačuvate više isječaka teksta u Clipboardu i nalijepite ih po potrebi. Moraćete da omogućite Clipboard istoriju da biste koristili ovu funkciju. Najbrži način da to uradite je da kliknete na dugme Start, otkucate "Clipboard" i kliknete Clipboarda Settings kada se pojavi kao rezultat pretrage. Na stranici sa podešavanjima, postavite prekidač "Clipboard history" na uključeno i spremni ste da koristite Win + V. Sada, svaki put kada kopirate neki tekst, on će biti sačuvan u vašem Clipboard-u zajedno sa drugim isječcima, a možete da pritisnete Win + V da biste prikazali listu sa koje možete da izaberete i nalijepite gdje god želite. Funkcija istorije Clipboarda funkcioniše čak i kada kopirate slike, skrinšotove, pa čak i dijelove slike u aplikaciji kao što je Photoshop — i možete ih nalijepiti kao što biste to uradili sa tekstom u kompatibilnim aplikacijama.

Mark up i annotate bilo koji dio ekrana pomoću Win + Shift + S

Vjerovatno znate kako da koristite taster Print Screen da biste napravili snimke ekrana u punoj veličini. Ali Win + Shift +S potpuno mijenja igru – u osnovi poziva alatku za isjecanje (Snipping tool), tako da možete odmah da nacrtate okvir na ekranu da biste uhvatili samo dio onoga što se prikazuje. Windows će takođe prikazati obavještenje sa taskbara, na koje možete da kliknete da biste otvorili prozor za označavanje skrinšota pomoću alata za crtanje i tekst. Ako vam treba snimak ekrana u punoj veličini, ali ne želite da ga odmah nalijepite bilo gdje, pritisnite Win + Prnt Scrn da biste sačuvali snimak ekrana u "Pictures" > "Screenshots" folder jednim potezom.

Prebacite se između posla i igre koristeći Win + Ctrl + D

Najlakši način da se lako prebacujete s posla na zabavu, a da ne zatvarate sve – ili ne brinete da li ćete sačuvati svoj rad – je da koristite odličnu funkciju Windows virtuelnih desktopa. Sve što treba da uradite je da pritisnete Win + Ctrl + D, i to je kao da se prebacite na novi prostor da biste radili na bilo kojoj aktivnosti koju imate na umu. Sve aplikacije i tabovi browsera koje ste prethodno otvorili su još uvijek tu. Možete kreirati koliko god želite virtuelnih desktopa i prebacivati se između njih koristeći Win + Ctrl + Left / Win + Ctrl + Right. Alternativno, pritisnite Win + Tab da biste videli sličice vaših desktopa na vrhu ekrana i izaberite onu do koje želite da idete. Takođe možete da koristite Task View dugme na taskbaru. Ako nije vidljivo, kliknite desnim tasterom miša na taskbar, a zatim kliknite na dugme Show Task View u kontekstualnom meniju koji se pojavi. Ako želite da zatvorite virtuelni desktop, pritisnite Win + Tab i kliknite na dugme za zatvaranje pored njegove sličice na vrhu ekrana. Alternativno, ako želite da zatvorite trenutni virtuelni desktop, pritisnite Win + Ctrl + F4. Trebalo bi da znate da virtuelne radne površine pomažu samo u organizovanju vaših aplikacija; pokrenute aplikacije nisu zatvorene i nastaviće da zauzimaju memoriju kao i obično. Ako koristite noviji ili moćan računar, ovo ne bi trebalo da bude problem.

Pokrenite bilo koju aplikaciju ili fajl sa bilo kog mjesta pomoću Alt + Space

Instalirajte Microsoft PowerToys, koji je besplatna kolekcija uslužnih programa za Windows koji bi zaista trebalo da se ugrade u osnovni OS. U svakom slučaju, kada to rešite, pokrenite PowerToys, a zatim kliknite na PowerToys Run na lijevoj bočnoj traci. Omogućite ovu funkciju uključivanjem prekidača sa desne strane i spremni ste. Svaki put kada želite da pokrenete aplikaciju, bez obzira da li već koristite drugi program, samo pritisnite Alt + Space. Pojaviće se floating search bar u koji možete da unesete naziv aplikacije koju tražite. Pritisnite Enter da biste pokrenuli prvu stavku u rezultatima prikazanim ispod bara ili kliknite na bilo koju drugu stavku koja odgovara vašem upitu. Takođe možete da tražite fajlove po imenu, i to radi iznenađujuće dobro.

(Thenextweb)