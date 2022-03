Da li ćete uskoro plaćati mjesečnu pretplatu za iPhone?

Apple navodno planira da prodaje iPhone i iPad uređaje kao dio usluge pretplate na hardver, prema novom izvještaju Bloomberga.

Pretplatnički servis bi mogao da bude lansiran krajem ove ili početkom naredne godine.

Ovaj potez bi se uklopio u Apple-ov kontinuirani napor ka uslugama pretplate u cjelini.

Tokom proteklih nekoliko godina, Apple je sve više naglašavao pretplatničke servise kao što su Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus i Apple Arcade kao ključne nove tokove prihoda za kompaniju.

Prema Bloomberg-ovom izvještaju, mjesečna naknada ne bi bila samo cijena uređaja podjeljena na 12 ili 24 mjeseca, već bi to bila jedinstvena mjesečna cijena (koja još uvijek nije određena), potencijalno sa opcijom nadogradnje na novi hardver kako bude lansiran.

I kao i druge Apple-ove pretplate, ona bi bila vezana za postojeći Apple ID nalog korisnika.

Teško je zamisliti da će Apple jednostavno “pozajmljivati” uređaje na mjesečnom nivou - da li ćete zaista moći da se “pretplatite” na iPhone za jedan mjesec, kao što možete za bilo koju drugu uslugu koju nudi tehnološki gigant?

Slično tome, svijet u kome Apple ima klijente koji ulažu značajne količine novca da iznajme uređaj samo da bi ga vratili na kraju procesa, djeluje jednako glupo.

Usvajanje hardverskih pretplata, slično kao kada uzmete automobil na lizing, predstavljalo bi veliku promjenu strategije za kompaniju koja je generalno prodavala uređaje po punoj cijeni, ponekad na rate ili uz subvencije operatera.

To bi svakako pomoglo Apple-u da ostvari veći prihod i navodno bi pomoglo potrošačima da potroše hiljade dolara ili evra na nove Apple uređaje, piše Bloomberg.

Ukoliko se zaista ispostavi da su ovo planovi Apple-a, industrija pametnih telefona bi mogla u potpunosti da se promijeni.

Već duži niz godina, Apple je "trendseter", a ako im lizing telefona pođe za rukom, ko zna koliko drugih kompanija iz svijeta pametnih telefona bi moglo da krene njihovim stopama.

(Telegraf)