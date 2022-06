Galaxy Z Flip 4 i Z Fold 4 stižu sa boljim opcijama skladištenja podataka

​Samsung se sprema da objavi novu generaciju fleksibilnih pametnih telefona, za koje se očekuje da će stići u predstojećim mjesecima.

Uređaji bi trebalo da stignu pod nazivima Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4.

Iako smo od zvanične objave udaljeni još nekoliko mjeseci, bilo je nekoliko procurelih vijesti i izvještaja koji su otkrili neke ključne informacije o dolazećim telefonima.

Sada, novi izvještaj otkriva informacije o internom skladištu za Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4.

Izvještava se da će Samsung Galaxy Z Fold 4 stići sa do 1TB interne memorije dok će Z Flip 4 imati opcije do 512 GB. Razlog za to je vjerovatno što se ne očekuje da će uređaji imati podršku za microSD karticu.

Ovo neće biti prvi Samsungov pametni telefon koji ima 1TB interne memorije. Galaxy S22 Ultra takođe dolazi s opcijom za skladištenje od 1TB, ali tako veliki kapacitet skladištenja prvi put je ponuđen u Galaxy S10 Plus modelu.

Južnokorejski gigant nastaviće da nudi 256 GB i 512 GB opcije skladište nja podataka, a biće dodata i opcija za skladištenje od 1TB. U tom slučaju uređaj bi mogao da košta oko 2.000 dolara, s obzirom na to da model sa skladištem od 512 GB košta 1899 dolara. Dok će Z Flip 4 stići u opcijama od 128 do 512 GB, a ako cijena ostane ista kao kod prošle generacije imaće cijenu od 999 do 1.099 dolara.

Očekuje se da će Samsung Galaxy Z Fold 4 imati iste veličine ekrana kao i njegov prethodnik, sa 7,6-inčnim unutrašnjim i 6,2-inčnim spoljašnjim ekranom.

Ali, sugeriše se da telefon ima manju i lakšu šarku, uže okvire i širi odnos stranica.

Najvjerovatnije će ga pokretati Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 procesor i imaće senzor glavne kamere od 50 megapiksela na poleđini, zajedno s boljim telefoto objektivom sa podrškom za 3x zumiranje.

Ističe se da telefone pokreće Android 12 operativni sistem od samog starta, zajedno sa Samsungovim One UI korisničkim interfejsom, prenosi b92.