Honor na globalno tržište donosi novi premijum telefon

​Honor Magic4 Pro je najnoviji flegšip, koji kineska kompanija donosi na globalno tržište, a uređaj je prvi put predstavljen u februaru tokom MWC sajma.

Prvo tržište, van Kine, na kojem se Honor Magic4 Pro pojavljuje jeste Velika Britanija. Tokom zvanične objave, predstavljeni su i Watch GS 3 pametni sat, kao i Earbuds 3 Pro slušalice.

Neke od premijum funkcija, koje krase Honor Magic4 Pro, uključuju Snapdragon 8 Gen 1 čipset, 6,81-inčni LTPO OLED displej i podrška za 100W punjenje. Telefon koristi Magic UI 6.0, preko Androida 12, a ima i podršku za Google servise.

Sistem kamera na poleđini čine 50MP glavni senzor, 50MP ultraširoka kamera i 64MP 3.5x telefoto kamera. Prisutna je podrška za 100x digitalno zumiranje. S prednje strane se nalaze 12MP + 3D Depth senzori.

Dostupno je 8GB RAM-a i 256GB prostora za skladištenje podataka. Honor Magic4 Pro će biti ponuđen u Cyan i Black varijantama. Sve napaja 4500mAh baterija, sa pomenutom podrškom za 100W SuperCharge punjenje i 100W bežično punjenje.

Sada ostaje da sačekamo dostupnost Honor Magic4 Pro telefona i na ostalim tržištima u Evropi, uključujući i Srbiju, prenosi B92.

HONOR Magic4 Pro is finally here for everyone. All the exclusive offer are here https://t.co/lehNbiK4RY#HONORMagic4Pro#ThePowerofMagic pic.twitter.com/wRMUZXAtkk