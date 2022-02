Honor sprema novi telefon iz srednjeg segmenta u 4G varijanti

Sajt WinFuture došao je do informacija da kompanija Honor sprema novi telefon iz srednjeg segmenta, namijenjen globalnom tržištu.

Prema navodima njemačkog sajta, telefon će nositi naziv Honor X8, a očekuje se da ovo bude rebrendirani Honor X30i koji je ranije predstavljen u Kini.

Objavljen je i render uređaja, koji pokazuje da će poleđinu uređaja krasiti sistem sa četiri kamere i LED blicom u sredini.

Najavljuje se i jedna bitna izmjena u odnosu na X30i model. Sugeriše se da će Honor X8 biti 4G telefon, a ne 5G kao što je Honor X30i.

Očekuje se da će ostale specifikacije biti identične kod oba modela, a uključuju bateriju od 4000mAh (22,5W brzo punjenje), IPS LCD ekran sa 90Hz osvježavanjem i 48MP glavnu kameru.

Cijena telefona bi, na tržištu Evrope, mogla iznositi oko 200 evra. Honor X8 bi mogao biti predstavljen tokom MWC 2022 konferencije.

This is the new Honor X8 (4G variant of X30i for the rest of the world, looses 5G, gains a camera sensor): https://t.co/af7CQfOjhE