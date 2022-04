Huawei je pronašao rješenje za sankcije i povratak na velika vrata?

Novi brend Hi Nova osnovan je kako bi se uklonili problemi u snabdijevanju čipovima koji podržavaju 5G i kako bi se izbjegao problem sa zalihama zbog embarga.

Proizvodi brenda zasnovani su na pametnim telefonima serije Huawei Nova.

Brend Hi Nova pojavio se sa Nova 9 serijom, serijom koju je Huawei predstavio 2021.

Postoji mnogo Huawei podbrendova zasnovanih na modelu Huawei Nova 9. Tu je model Honor 50, koji je identičan Nova 9 modelu, izuzev 5G podržanog čipa i softvera.

Nakon Nova 9 i Honor 50, tu je serija Hi Nova 9, koja je trenutno dostupna samo na kineskom tržištu. Serija uključuje 3 modela: Hi Nova 9 (standardni model), Hi Nova 9 Pro i Hi Nova 9 SE.

Kako se brend Hi Nova ne bi našao pod uticajem američkih sankcija, ne smije da bude pod brendom Huawei, tj. vlasnik ne može biti Huawei.

Problem vlasništva je poprilično lako riješen, a zvanični vlasnik je China Post, kineska državna kompanija koja upravlja zvaničnim poštanskim uslugama u zemlji.

Problemi koji nastaju ovim manevrom su riješeni ugovorom o strateškom partnerstvu između ove dvije kompanije, a taj ugovor postoji još od 2019. godine dok se Huawei pripremao na embargo.

Sama činjenica što Huawei nema direktne veze s Hi Nova brendom je riješila gotovo sve probleme u kojima je Huawei.

Tako Hi Nova može da kupuje Qualcomm čipove s podrškom za 5G, da koristi najnoviju verziju Androida na novim pametnim telefonima i nema nikakvih problema s ograničenim zalihama proizvoda (dakle može da funkcioniše kao i svaka druga kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom pametnih telefona)

Još nije poznato koliko daleko će ovo partnerstvo ići i da li će ono označiti veliki povratak Huaweija na globalna tržišta, ali očekuje se da je to scenario koji svi priželjkuju.

(b92)