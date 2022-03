Huawei nagovještava svoj prvi telefon sa kamerom od 108MP

U najnovijem tizeru, ukazuje se na moćne sposobnosti kamera kod predstojećeg uređaja. Pored toga, kompanija je otkrila i dizajn i displej sa tankim okvirima.

Kada je u pitanju glavna kamera, Huawei Nova 9 SE bi trebalo da implementira senzor od 108 megapiksela. To će biti kompanijin prvi telefon sa kamerom tako velike rezolucije.

Pored pomenute kamere, postojaće i 8MP ultraširoka kamera, kao dvije dodatne kamere - za boke i makro fotografije.

Outstanding in photography and vlogging experience. Take a guess on what's coming soon! Follow us to find out the answer tomorrow!#HUAWEI #NewProductLaunch pic.twitter.com/o2klc4LThO