Kako će izgledati Galaxy Flip4

Nedavno smo saznali kako će izgledati ekran Samsungovog Galaxy Fold4 telefona, a sada su se pojavili renderi za Galaxy Flip4.

Galaxy Flip4 (Samsung će navodno izbaciti slovo "Z" iz naziva sljedeće generacije savitljivih telefona), prema navodima dojavljivača @OnLeaks, će imati gotovo identičan izgled kao njegov prethodnik.

Spolja su tu i dalje dva tona boja, dve kamere na poleđini i mali displej za obaviještenja. Unutra se nalazi 6,7-inčni savitljivi ekran sa "punch-hole" otvorom za selfi kameru.

Ovo ne predstavlja preveliko iznenađenje. Samsung je nakon prvog Z Flip modela nekoliko mjeseci kasnije objavio gotovo identičan Z Flip 5G model, tako da je kompanija već dokazala da se ne libi da nadogradi hardver, bez izmjena izgleda uređaja.

S druge strane, prošlogodišnji Galaxy Z Flip3 je imao dizajn koji su mnogi pohvalili, ne postoji potreba za većim redizajnom. Više detalja, kao i zvaničnu objavu očekujemo tokom avgusta ukoliko Samsung bude pratio isti plan objave kao i prošle godine.

And now comes your very first look at the #Samsung #GalaxyZFlip4! (360 video + gorgeous renders + dimensions) #FutureSquad This time, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/ShA5fPfGCr pic.twitter.com/ZHt4KYJQJ8