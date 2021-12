Legendarna Amiga 500 se vraća u mini izdanju

Iako je to stara vest u krugovima ljubitelja retro gejminga, legendarna Amiga 500 vratiće se u mini izdanju.

Tako se Amiga 500 pridružiti rastućem broju starih sistema koji se vraćaju u smanjenom izdanju (NES, SNES, C64, PlayStation itd.).

A500 Mini konačno ima datum izlaska i kompletnu listu instaliranih naslova.

Mini Amiga u prodaju kreće 25. marta 2022. godine, a ovo su sve igre koje ćete za početak moći da igrate: Alien Breed 3D, Alien Breed: Special Edition '92, Another World, Arcade Pool, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, California Games, The Chaos Engine, Dragons Breath, F-16, Combat Pilot, Kick Off 2, The Lost Patrol, Paradroid 90, Pinball Dreams, Project-X: Special Edition '93, Qwak, The Sentinel, Simon the Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, Stunt Car Racer, Super Cars II, Titus the Fox, Worms: The Director's Cut i Zool.

Stari "amigisti" vjerovatno će pronaći gomilu zamjerki jer ovo je zaista skromna ponuda, koja nije ni zagrebala površinu onoga što je kultni računar nudio. Ali, treba uzeti u obzir probleme sa dobijanjem potrebnih licenci, a kao što je to bio slučaj i sa svim ostalim mini verzijama, i ova ima mogućnost ubacivanja dodatnih igara preko USB-a, što vam omogućuje da uživate u doslovno svim igrama koje ste voljeli.

Osim toga, u paketu dolaze miš i gamepad, a imate i mogućnost korišćenja standardne tastature preko USB-a, moguće je snimati pozicije, tu je opcija 50 i 60 Hz, ali i različitih filtera kako bi iskustvo bilo potpuno.

Inače, biće moguće emuliranje igara za A500, ali i nešto jači A1200. Cena za A500 Mini će iznositi 130 evra.

(b92)