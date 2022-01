Microsoft više ne proizvodi treću generaciju svojih konzola

​Microsoft je objavio da je prestao sa proizvodnjom svih svojih Xbox One konzola.

Softverski gigant je ranije prestao da proizvodi Xbox One X i digitalni Xbox One S, pred objavu Xbox Series X modela. Potom je tiho Xbox One S linija ukinuta krajem 2020. godine.

Microsoftova potvrda stiže nedugo nakon što je Bloomberg izvijestio da Sony planira da proizvede dodatnih milion PlayStation 4 konzola tokom 2022. godine.

Za razliku od Sonya, koji ima problema da podmiri tržišne zahtjeve za PS5 konzolom, Microsoft nema problema sa zalihama Xbox Series S modela od 299 dolara.

Ranije je Fil Spenser, šef Xboxa, istakao da je kompanija kreirala više Xbox Series X nego Series S modela, ali je na kraju Series S postao popularniji zbog niže cijene.

(B92)