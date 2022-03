Ništa od senzora otiska ispod ekrana i periskop kamere za iPhone 14?

Kako stvari stoje, Touch ID neće u skorije vrijeme stići na premijum iPhone modele.

Ovo sugerišu i najnovije prognoze analitičara.

Analitičar Ming-Či Kuo u svom tvitu ističe da njegove ranije prognoze o tome da Touch ID senzor ispod ekrana stiže na iPhone tokom 2023. godine možda više nisu tačne.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.