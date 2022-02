Nokia uskoro predstavlja svoj prvi laptop

Nokia je poznata po kreiranju nekih od najizdržljivijih telefona, a kompanija će uskoro debitovati na još jednom tržištu.

Prvi Nokia laptop će biti PureBook Pro, koji će krasiti skladan dizajn, Intel Core i3 procesor 12. generacije i pristupačna cijena.

Iako će ovi laptopovi nositi Nokia brendiranje, biće dizajnirani od strane startap kompanije OFF Global.

Na početku će se u ponudi naći modeli od 15,6 i 17,3 inča, ali bismo mogli vidjeti i manje Nokia PureBook laptopove, u zavisnosti od uspjeha serije.

Kada je u pitanju estetika, djeluje da je Nokijin laptop inspirisan 14-inčnim MacBook Pro modelom. Tu su zaobljene ivice, aluminijumski gornji pokrov u plavoj, crvenoj, bijeloj i crnoj boji.

Što se tiče hardvera, laptop će imati Intel Core i3-1220P procesor, 8GB DDR4 RAM-a i 512GB M.2 SSD. Tu je i 1080p IPS panel. Opcije konekcije uključuju dva USB-C porta, USB 3.2 port, microSD čitač i 3.5mm priključak.

Nije poznat konkretan datum objave, a ističe se da će Nokia PureBook Pro u Evropi imati cijenu od 699 evra za 15-inčni i 799 evra za model od 17 inča.

#Thread We are proud to announce the brand licensing agreement to launch @MyNokiaOfficial branded laptops! pic.twitter.com/6JtXFddFRM