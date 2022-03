Nothing telefon stiže tokom ljeta, konkurisaće iPhone modelima

​Kompanija Nothing je nedavno imala nekoliko zanimljivih objava - od planova da bude rival kompaniji Apple, do objave svog telefona pod nazivom Nothing phone.

Osnivač kompanije Nothing je Karl Pei, a ako vam je ovo ime poznato to je zbog toga što su Pei i Pit Lau svojevremeno osnovali kompaniju OnePlus.

Nothing je svoje postojanje na tržištu počeo kao audio kompanija, predstavivši svoje slušalice Nothing Ear.

Sada je Pei potvrdio da će Nothing phone (1) stići kasnije tokom ljeta ove godine, a uređaj će koristiti prilagođeni korisnički interfejs preko Androida, pod nazivom Nothing OS.

Nema zvaničnih detalja o specifikacijama Nothing telefona, sem same izjave Karla Peija. Prema njegovim riječima, Nothing phone (1) će biti "dašak svježeg vazduha u učmaloj industriji telefona", a korisnicima će ponuditi bolju vrijednost za uloženi novac i jedinstven dizajn.

Pei je pomenuo da će Nothing phone (1) imati zagarantovana tri ažuriranja operativnog sistema i četiri godine Android sigurnosnih ažuriranja.

Pored toga, telefon bi trebalo da ima dinamički RAM, koji će pomoći kod bržeg učitavanja aplikacija. Telefon će najverovatnije pokretati Snapdragon procesor.

Na kraju, Karl Pei ističe da kompanija Nothing ima za cilj da postane najizraženija alternativa za Apple ekosistem, prenosi B92.

This is it. It’s now official. This summer we will be launching our first ever smartphone - phone (1). While it is going to be unlike anything you have seen, and I am super excited about it, this is just the start of the Nothing story. pic.twitter.com/5CGKf3sNkl