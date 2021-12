Nova magija iz Honora stiže u vidu savitljivog telefona

HONOR nagovještava objavu svog prvog savitljivog telefona, za koji je poznat naziv.

Sve popularniji brend HONOR objavio naziv svog prvog savitljivog pametnog telefona, a to je HONOR Magic V.

HONOR je na Twitteru nagovijestio i dizajn uređaja, koji će biti kompanijin prvi savitljivi premijum model. Nije objavljeno kada će telefon biti predstavljen.

Kompanija HONOR je već neko vrijeme otvoreno sugerisala želju i ideju o objavi sopstvenog telefona sa fleksibilnim ekranom.

Kada su u pitanju specifikacije, zvaničnih informacija nema, ali internetom kruže vijesti da će da će savitljive displej panele za uređaj obezbijediti kompanije BOE i Visionox.

Pored toga, neki izvori sugerišu da će se ekran telefona savijati ka unutra i imaće veličinu od 8,03 inča, dok će spoljašnji ekran imati veličinu od 6,45 inča.

HONOR se na ovaj način pridružuje sve većoj listi kompanija, koje su već objavile ili planiraju da objave svoj savitljivi telefon.

Na početku smo imali Samsung i Huawei, a potom su se pridružili i Xiaomi, Motorola i Oppo. Google bi takođe mogao predstaviti svoj model savitljivog telefona.

Unfold all the potential. This is HONOR’s first foldable flagship phone, the #HONORMagicV. pic.twitter.com/Evx1mCOknX