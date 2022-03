Nove Samsung laptopove krasi moderan procesor, AMOLED ekrani

​Samsung je, kako se i očekivalo, tokom MWC 2022 konferencije, predstavio nove laptopove.

Predstavljena su četiri prenosiva računara, a sve ih krase 1080p AMOLED ekrani, Intel procesori 12. generacije, podrška za S Pen i kvalitet i razumne dimenzije.

Galaxy Book2 Pro i Galaxy Book2 Pro 360 stižu u dvije veličine, od 13,3 inča i 15,6 inča.

Glavna razlika je u tome što 360 model ima šarku koja mu omogućava da se savije sve do tablet formata.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 u 13,3-inčnoj verziji ima težinu od svega 1,04 kilograma, dok je 15,6-inčni model težak 1,41 kilogram.

Dva AMOLED displeja nude rezoluciju od 1920 x 1080 piksela, a Samsung kaže da su svjetliji nego ranije. Tokom standardnog pregleda nude 400 nita, dok HDR sadržaj ide i do 500 nita.

Implementirana je podrška za S Pen (ali bez Bluetooth podrške). Pored toga, Samsung Notes je dobio poboljšanu podršku za prepoznavanje rukopisa, hyperlink podršku i sinhronizovanje sa Galaxy uređajima koji koriste Android.

Galaxy Book2 Pro 360 je dostupan sa izborom Intel Core i7 ili i5 procesora 12. generacije i Intel Iris X grafikom. Tu je 8GB, 16GB i 32GB LPDDR5 RAM-a. Model od 13,3 inča ima 63Wh bateriju, dok 15,6-inčni model ima 68Wh bateriju.

Samsung Galaxy Book2 Pro stiže u dve boje - srebrnoj i grafitnoj. U prodaji će se naći od aprila, po cijeni od 1.050 dolara za i7 CPU, 8GB RAM-a i 256GB skladišnog prostora, prenosi B92.

Introducing #GalaxyBook2Pro and #GalaxyBook2Pro360. Next-level performance and style, packed super light for your on-the-go lifestyle. #IntelEvo #MWC22 Learn more: https://t.co/AeTLog6459 pic.twitter.com/NRkfVqoYgU