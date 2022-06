Nove informacije o Galaxy S23 seriji će mnoge razočarati

​Iako je ostalo još mnogo vremena do predstavljanja Samsung Galaxy S23 serije, proteklih dana o njoj kruže neke glasine.

Tako se nedavno pojavio izvještaj koji je itekako pozitivan, a odnosi se na poboljšanu prednju kameru na svim Galaxy S23 modelima. Sada, međutim, stiže jedan izvještaj koji neće nikoga obradovati.

Isti izvor (Galaxy Club) koji je prošle nedjelje objavio izvještaj u kojem se navodi da će selfi kamera na svim Galaxy S23 modelima biti unaprijeđena u odnosu na onu koja se nalazi na prethodnm modelima, sada prenosi da će telefoto senzor na poleđini Galaxy S23 i Galaxy S23+ telefona ostati identičan onom koji se nalazi na Galaxy S22 i Galaxy S22+ modelima.

Naime, ističe se da će Samsung Galaxy S23 i Galaxy S23+ stići sa istim telefoto senzorom od 10MP, koji se nalazi na njihovim prethodnicima. Vjerovatno će senzor stići sa podrškom za 3x zumiranje.

Nejasno je kakva će situacija biti sa Samsung Galaxy S23 Ultra modelomi njegovim telefoto senzorom. Naravno, ove informacije su u ranoj fazi glasina, jer je do predstavljanja Galaxy S23 serije ostalo poprilično vremena, tako da do tada može doći i do brojnih promjena.

Podsjećamo da je prošle nedjelje Galaxy Club objavio informaciju da je Samsung spreman za nadogradnju prednje kamere na Galaxy S23 seriji sljedeće godine. Tako ovaj portal navodi da bi Samsung Galaxy S23 i Galaxy S23+ telefone mogao isporučiti sa 12MP prednjom kamerom.

Samsung je 2019. godine na Galaxy S10 modele implementirao prednju kameru od 10MP. Ona se zadržala do danas na običnim i Plus modelima, ali izgleda da je Samsung konačno spreman da poboljša rezoluciju prednje kamere, prenosi b92.