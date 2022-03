Novi Lenovo laptop ima bateriju koja traje 28 sati

Lenovo je tokom MWC-a predstavio nekoliko novih proizvoda, uključujući i neke zanimljive ThinkPad laptopove.

Jedan od tih laptopova stiže sa Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, a Lenovo tvrdi da ima bateriju koja mu omogućava rad do 28 sati bez ponovnog punjenja.

Lenovo ThinkPad X13s ima 13,3-inčni WUXGA 16:10 displej, krasi ga prepoznatljiv ThinkPad dizajna (sa TrackPoint centralnim tatserom).

Introducing the ThinkPad X13s. The first @LenovoThinkPad with: 5G mmWave connectivity @Windows on Snapdragon Multi-day battery life Learn more: https://t.co/zgbSTFh3f3 | #LenovoMWC #MWC22