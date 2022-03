Novi Samsung telefoni će dolaziti bez punjača?

Trend uklanjanja punjača iz kutija novih pametnih telefona postao je standard za većinu vodećih uređaja u ovom trenutku, ali budžetski telefoni su uglavnom do sada ostavljeni na miru.

Čini se da se to mijenja za Samsung, jer kako pišu mediji, a među njima i 9to5Google, novi telefoni srednjeg i nižeg ranga kompanije Samsung će, po svemu sudeći, dolaziti bez punjača.

Kako su pojedini korisnici na Twitter-u primijetili, a i mediji pisali, neki evropski prodavci neće uključivati punjače u kutijama za Galaxy A23 i Galaxy A13 (4G).

European mobile retailers have confirmed that, all these recently launched and upcoming #Samsung smartphones will not come with the in-box charger