OnePlus ima novi telefon sa baterijom koja se brzo puni

Kompanija OnePlus je predstavila potpuno novi OnePlus Ace telefon. U pitanju je prvi model u okviru kompanijine nove serije.

OnePlus Ace koristi Dimensity 8100 Max čipset, u kombinaciji sa 8GB ili 12GB memorije i do 512GB prostora za skladištenje podataka. Displej je AMOLED tipa, veličine 6,7 inča i nudi FHD+ rezoluciju i 120Hz stopu osvježavanja.

Specifikacije su prepoznatljive, jer OnePlus Ace ima veliki broj sličnosti sa Realme GT Neo3 modelom - OnePlus i Realme su u okviru kompanije BBK. U odnosu na druge telefone iz OnePlus linije, Ace ima neke zanimljive razlike.

Na primjer, prisutan je centrirani "punch-hole" otvor za 16MP selfi kameru, što je po prvi put za ovaj brend jer su raniji modeli imali otvor u uglu gornjeg dijela ekrana. Takođe, nema "alert" slajdera, koji je bio jedna od odlika brenda od njegovog osnivanja.

Kada su u pitanju kamere, OnePlus Ace koristi glavni senzor of 50MP sa OIS podrškom, zajedno sa 8MP ultraširokom kamerom i 2MP makro senzorom. Operativni sistem je Android 12, uz ColorOS 12.1 korisnički interfejs.

Sve napaja baterija kapaciteta 4500mah, sa podrškom za 150W SuperVOOC brzo punjenje. OnePlus ističe da baterija može da napuni telefon do 50 odsto za samo pet minuta. Dodate su i neke mjere zaštite za bateriju, koje regulišu toplotu i druge parametre.

OnePlus Ace je dostupan u crnoj i plavoj boji, a prvo će se u prodaji pojaviti u Kini. Cijena telefona iznosi oko 390 dolara za 8/128GB model, oko 420 dolara za 8/256GB varijantu i oko 465 dolara za 12/256GB verziju.

It's official. OnePlus Ace incoming on April 21 as the first phone in a new line. Read more: https://t.co/ol8b6BVmNr#technology #OnePlusAce #smartphone pic.twitter.com/JSJ6OpPPrT