Oppo je demonstrirao 240W brzo punjenje baterije

​Mogućnosti brzog punjenja uređaja se iz godine u godinu značajno povećavaju, a sada je Oppo predstavio nove domete na ovom polju.

Prije izvijesnog vremena korisnici bi bili srećni i punjenjem od 30W, a sada su opcije punjenja preko 100W postale norma za mnoge brendove telefona.

Oppo je sada demonstrirao svoju predstojeću tehnologiju punjenja, brzinom od 240W. Prema navodima, ova tehnologija je sposobna da 4500mAh bateroiju do pola napuni za manje od tri i po minuta, dok za devet minuta bateriju puni do 100 procenata.

Tehnologija još uvijek nije spremna za komercijalizaciju, jer je kompanija radi na poboljšavanju radnog vijeka i gustine baterije.

Tokom Mobile World Congress 2022 događaja, Oppo je predstavio i svoju najnoviju tehnologiju punjenja od 150W.

Kompanija ističe da će novo 150W SuperVOOC punjenje biti potpomognuto Battery Health Engineom. Brzi punjač od 150W može lako da napuni 4500mAh bateriju do 50% za samo pet minuta, dok je do 100% puni za 15 minuta.

Podrška za 150W SuperVOOC punjenje će se prvo pojaviti na predstojećim OnePlus uređajima, koji se očekuju tokom drugog tromjesječja ove godine, prenosi B92.

We're speeding up fast charging. OPPO 240W #SUPERVOOC Flash Charge delivers 100% battery in just 9 minutes, for record-breaking, industry-leading speed. #OPPOxMWC22 pic.twitter.com/gPDurHh1Qg