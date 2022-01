Otkrivene specifikacije Honor Magic V

Honor će 10. januara predstaviti svoj prvi preklopni smartphone.

Riječ je o modelu Honor Magic V, čije su specifikacije otkrivene nekoliko dana prije zvaničnog predstavljanja.

Koristiće 7,9-inčni unutrašnji OLED ekran rezolucije 2.272 x 1.984 piksela, frekvencije osvježavanja od 90Hz i formata 10,9:9.

Poznato je da će horizontalno preklopni uređaj pokretati Qualcommov Snapdragon 8 Gen 1 procesor.

Koliko se može vidjeti na teaserima, selfie kamere na unutrašnjem ekranu nema, ali je jedna od 42 MP smještena na spoljnom 6,45-inčnom OLED ekranu. Riječ je o ekranu frekvencije osvježavanja od 120Hz te formata 21,3:9.

Što se tiče zadnjih kamera, tu su tri senzora od 50 MP uključujući široku, ultraširoku i još jednu nedefinisanu kameru.

Dimenzije Honora Magic V iznose 160.4 x 72.7 x 14.3 mm kada je preklopljen, odnosno 160.4 x 141.1 x 6.7 mm kada je otvoren. Time odgovara dimenzijama Huaweijevog modela Mate X2, ali i težinom od 293 grama.

Magic V napaja baterija od 4.750 mAh koja podržava 66W brzo punjenje. Obje karakteristike su bolje u odnosu na Huaweijev model.

Honorov smartphone će biti dostupan u crnoj, bijeloj s linijama i narandžastoj boji.

Snapdragon 8 Gen 1 procesor će biti uparen sa 12 GB RAM-a te 256 ili 512 GB interne memorije.

Uređaj će koristiti Android 12 s Magic UI 6 interfejsom. Što se tiče cijena, Magic V će koštati najmanje 2.000 evra, prenosi B92.

Honor Magic V with Snapdragon 8 Gen1 chip teased by official videohttps://t.co/xLtWiXIwxJ#Honor #HONORMagicV pic.twitter.com/hza4xevQPv