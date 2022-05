POCO u Srbiji predstavio novi premijum telefon - POCO F4 GT

Brend POCO je predstavio nove modele telefona, koji su dostupni u Srbiji, a među njima se posebno izdvaja POCO F4 GT kao pravi flegšip.

Poco F4 GT je najavljen kao vrhunski gejming uređaj sa premijum performansama. Krase ga dodatni tasteri za gejming. U pitanju su levitirajući magnetni trigeri, koji mogu da budu pritisnuti i do 1,5 miliona puta, a testirani su na više od 100 popularnih igara.

Za vrhunski doživljaj igranja se koristi CyberEngine, jedan od najboljih linearnih motora dostupnih na Android pametnim telefonima, a nudi više opsega vibracija.

Telefon pokreće premiju čipset kompanije Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 1, a u pitanju je 4nm, osmojezgarni procesor brzine 3,0 GHz. POCO F4 GT ima i LPDDR5 RAM memoriju sa do 6400 Mbps, što omogućava vrijeme učitavanja, dok je za skladištenje podataka zadužen UFS 3.1 ROM.

Tokom gejminga, telefoni se značajno griju, a kako bi spriječio pregrijavanje POCO F4 GT je opremljen najnovijom LiquidCool 3.0 tehnologijom, jednim od najnaprednijih sistema za hlađenje u industriji. Dvostruki VC sistem za hlađenje je optimizovan za pokretanje intenzivnih sesija igara.

Telefon koristi POCO HyperCharge tehnologiju punjenja od 120W i ima bateriju kapaciteta 4700mAh, koja se može u potpunosti napuniti za 17 minuta. Za gejmere, kojima je potrebno duže trajanje baterije tokom igranja zahtijevnih naslova, POCO F4 GT može da napuni bateriju do 100 odsto za samo 27 minuta. Funkcija AdaptiveCharge sprečava da se baterija tokom cijele noći prepuni u opsegu od kritičnih 80 odsto do 100 odsto.

POCO F4 GT krasi ravni AMOLED ekran od 6,67 inča sa 10-bitnim TrueColor mogućnostima, uz osvježavanje do 120Hz, čini da ovaj ekran oživi. Ovaj ekran je već postavio i upario 15 rekorda performansi ekrana od Display Mate sajta i ocijenjen je kao ekran A+ klase.

Uz telefon stiže YouTube pretplatnički servis, YouTube Premium, koji je unaprijed instaliran. Kupci mogu da uživaju u YouTube Premium pretplati dva mjeseca besplatno.

Cijena POCO F4 GT 12 +2 56 GB uređaja, na tržištu Srbije iznosi 89.999 dinara.

Posebna pogodnost očekuje sve one koji u petak, 20. maja odluče da putem online prodaje na stranici pocoshop.rs kupe POCO F4 GT, čija će cijena tada iznositi 76.499 dinara.

