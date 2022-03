Performanse Intelove grafičke karte impresivne

Intel je konačno otkrio datum objave svoje Arc grafičke karte prve generacije, kao i informacije o performansama GPU-a.

Novi proizvodi će biti predstavljeni tokom "A New Stage of the Game" događaja. Kompanija je ranije istakla da Arc prvo stiže na mobilne uređaje, a potom na desktop sisteme tokom drugog tromjesečja ove godine.

Prva grafička karta, koja će se pojaviti na tržištu, će nositi naziv Arc A370M. Kada su u pitanju performanse, pomenuti GPU nudi duplo više frejmova u odnosu na premijum 96 EU Xe integrisani GPU, koji se nalazi u okviru Alder Lake Core i7-1280 CPU-a 12. generacije.

Ako vas zanima, šta ovo znači konkretno, očekuje se da će Arc A370M biti 96EU Arc Alchemist iz donjeg segmenta. Takođe, to znači da je Arc A370M dva puta brži od najbrže integrisane Intelove grafičke karte koja je trenutno dostupna.

Ovo doatno ukazuje na to da će budući proizvodi iz A500 i A700 serija biti još brži, kada budu stigli na tržište.

(b92)