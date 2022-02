Pokrenuo "Halo Infinite" i "GTA 3" na čitaču e-knjiga

Portovanje video igara na uređaje na kojima nikada nije bilo namjenjeno da se igraju je duga tradicija.

Ljudi već godinama igraju "Doom" na pametnim frižiderima, digitronima i sličnim stvarima, tako da je sasvim fer da se i drugi naslovi nađu na uređajima na kojima ne bi trebalo da budu.

Jedan korisnik Reddit-a se tako odlučio da koristi skromni čitač e-knjiga kao sljedeću neočekivanu platformu za igre, pokazujući da je moguće igrati "Halo Infinite", "GTA 3", pa čak i "Star Wars: Knights of the Old Republic" na E-ink ekranu čitača.

Achilleswing, korisnik Reddit-a pokrenuo je "Halo Infinite" online meč, demonstrirajući šta uređaj može da uradi.

Kao što biste i očekivali, to nije glatko iskustvo, pati od izuzetno niske stope osvježavanja, mnogo dvostrukih slika i stalnog stuttering-a, ali je definitivno igrao "Halo Infinite" na uređaju namjenjenom za čitanje knjiga.

GTA 3 je primjetno bolji. Jednostavnija grafika omogućava da radi mnogo bolje. Svakako dovoljno dobro da možete istraživati i trčati po otvorenom svijetu popularne igre.

Što se tiče toga kako je ovaj Reddit-or uspio da igra igre na svom čitaču e-knjiga, pa… imao je nekoliko trikova u rukavu. Ali koristio je Onix Book Nova Pro, Android čitač koji može da podrži Google Play nakon sitnog čeprkanja po podešavanjima.

Kada dodate Google Play, moći ćete da preuzmete Android portove nekoliko klasičnih video igara i igrate ih i vi na vašem čitaču e-knjiga, prenosi Telegraf.