Poznato kada bi Apple mogao predstaviti nove proizvode

Bilo je dosta informacija o tome da Apple za 2022. godinu sprema veliki broj novih proizvoda, a sada je najavljen i prvi događaj tokom kojeg se očekuje objava prvih uređaja.

Prema navodima iz tvita Grega Josvijaka iz kompanije Apple, potvrđeno je da će kompanija održati događaj 8. marta. Događaj nosi naziv "Peek Performance".

Zvaničnik Applea nije potvrdio šta ćemo vidjeti tokom pomenutog događaja, ali zasnovano na prethodnim glasinama, postoje neke opcije.

Jedan od uređaja koji se očekuju bi trebalo da bude iPhone SE 5G. To će biti osvježeni iPhone SE prethodne generacije, koji ne bi trebalo da ima drugačiji dizajn. Jedna od najvećih promjena će biti podrška za 5G, čime će telefon postati pristupačnija alternativa za Appleovu premium liniju.

Postoji mogućnost da će tokom događaja biti predstavljena i osvježena Mac linija, koju bi mogli činiti redizajnirani MacBook Air, 13-inčni MacBook Pro i Mac mini. Nijedan od pomenutih modela nije osvježen još od 2020. godine i vjerovatno će dobiti M2 čipset kompanije Apple.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh