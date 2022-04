Predstavljen Poco F4 GT

Najnoviji telefon iz Poco F serije je predstavljen za globalna tržišta, a u pitanju je model Poco F4 GT. Telefon koristi premijum čipset, krasi ga displej sa visokom stopom osvežavanja i podrška za izuzetno brzo punjenje baterije.

Telefon pokreće Qualcommov Snapdragon 8 Gen 1 čipset, čije pregrijavanje će tokom zahtjevnog rada i gejminga sprečiti LiquidCool 3.0 tehnologija, koju čine dvije parne komore. Prema navodima, ove komore su za 170% veće od onih na Poco F3 GT modelu, koji je koristio 1.0 verziju tehnologije.

Za grafičku podršku zadužen je Adreno 730 GPU (50% brži od prethodne generacije), a sav sadržaj prikazuje se na ravnom 6,67-inčnom AMOLED ekranu. U pitanju je 10-bitni panel, sa prikazom od milijardu boja, sa stopom osvježavanja od 120Hz.

Poput prethodnih GT modela, Poco F4 GT je takođe usmjeren ka gejmingu pa ima dodatne kontrole preko tastera u okviru. Testirani su na više od 100 popularnih igara, a mogu da se koriste i kao prečice tokom normalne upotrebe telefona (na primjer pokretanje kamere i slično).

F4 GT je Poco telefon sa do sada najbržom opcijom punjenja, a nudi podršku za 120W HyperCharge. Telefon ima 4700mAh bateriju i do 100% može da se napuni za 17 minuta. Tu je i mod koji omogućava punjenje dok igrate igre - stvara manje toplote, a idalje je brz pa telefon do 100% napuni za 27 minuta.

Na polju kamera, F4 GT koristi dva Sony senzora. Na poleđini se nalazi IMX686 senzor od 64MP (1/1.73", f/1.9), a tu je i 8MP ultraširoka kamera i 2MP makro kamera. Drugi Sony senzor je 20MP IMX596 u prednjoj kameri, smještenoj u "punch-hole" otvoru.

Poleđina telefona je zanimljiva, jer posjeduje RGB osvjetljenje, koje se koristi za obavještenja, kao indikator punjenja baterije ili tokom gejming sesija.

Poco F4 GT će se u prodaji naći od 28. aprila u Stealth Black, Knight Silver i Cyber Yellow varijantama. Postojaće dvije verzije - osnovna sa 8GB LPDDR5 RAM RAM-a i 128GB UFS 3.1 skladišnog prostora, po cijeni od 600 evra, kao i 12GB + 256GB model, sa cijenom od 700 evra.

(b92)