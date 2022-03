Predstavljen Sony PlayStation VR2

Već dugo vremena se govori o Sony PlayStation VR2 rješenju za korisnike koji svom uživanju u video igrama žele da dodaju novu dimenziju. Sada, developeri, ali ne i šira publika, imali su prvu priliku da sami iskuse ovo novo rješenje kompanije Sony.

Trenutno aktivni PlayStation VR omogućava korisnicima da uživaju u globalno popularnim VR naslovima poput Beat Saber, Star Wars Squadrons, Iron Man VR, kao i mnogim drugim. Međutim, ovo i dalje nije najelegantnije rješenje, uz prisustvo većeg broja kablova koji mogu onemogućiti lako kretanje korisnika.

PlayStation VR2 bi trebalo da neke od tih problema uspješno razriješi, nudeći uređaj koji smanjuje broj neophodnih kablova za enegantnije rješenje. Uz to, tu je i povećana rezolucija displeja, koja će sada biti 2000x2040 na svakom oku, uz upotrebu OLED ekrana koji imaju veću stopu osvežavanja od 90Hz ili 120Hz. Ovi ekrani pružiće pokrivanje polja od 110 stepeni.

PlayStation VR2 upotrebljavaće Sense tehnologiju koja kombinuje Tempest 3D audio i praćenje pokreta oka igrača kako bi se pružilo što imerzivnije iskustvo. Tu su i poboljšani senzori za praćenje pokreta korisnika, uz još mnogo sitnijih poboljšanja.

Prema prvim navodima dostupnim od strane developera i kreatora video igara Half-Life, Portal, i Left 4 Dead, Četa Faližčeka, “Čini se kao da ste u potpuno drugom svijetu”.

A ako tako nešto kaže neko kao Čet, čini se da bi mu trebalo vjerovati na riječ. On je ne samo radio na razvijanju nekih od najvoljenijih video igara u proteklim godinama, već je i aktivno radio na razvijanju HTC Vive i SteamVR uređaja za virtuelnu stvarnost tokom svog dugogodišnjeg angažmana u kompaniji Valve, javlja Expreview.

Ali nije samo Čet tako reagovao. I drugi developeri koji su imali priliku da probaju ovo VR rešenje pozitivno su ocijenili mogućnosti PlayStation VR2. Trenutno, očekuje se da će da će prva video igra razvijana upravo za ovaj VR headset biti Horizon VR: Call of the Mountain od strane razvojnih studija Guerrilla Games in Firespite. U ovom trenutku nema informacija o tome kada će se ovo rješenje pojaviti u prodaji.

(Benchmark)