Predstavljen jedinstveni Nothing phone (1)

Kompanija Nothing je juče predstavila svoj prvi pametni telefon, jednostavno nazvan – Nothing phone (1). Telefon se već na prvi pogled razlikuje od drugih telefona, i svakako je među zanimljivijim na tržištu.

Nothing phone (1) je opremljen OLED ekranom dijagonale 6,55 inča, rezolucije 1080 x 2400 piksela. Stopa osvježavanja ekrana je visokih 120Hz, a maksimalno osvjetljenje je 1200 nita. Zaštićen je Gorilla Glass 5 staklom. Ispod ekrana se nalazi skener otiska prsta. Okvir telefona je izrađen od recikliranog aluminijuma.

Meet Phone (1). It's pure instinct. Formed as a machine. Told through beautiful symbols. Deeper interactions. And brave simplicity. Discover more about the Glyph Interface and Nothing OS at https://t.co/WAZe9Avh0J pic.twitter.com/3OHNM5TxZh