Samsung Exynos 2200 čip nudi gejming iskustvo kao na konzolama

Samsung je zvanično predstavio svoj najnoviji mobilni procesor za telefone - Exynos 2200.

Ovo je prvi mobilni čipset koji u sebi ima implementiran GPU sa AMD RDNA 2 grafičkom arhitekturom, omogućavajući funkcije kao što je hardverski akcelerisani "ray tracing".

Saradnja Samsunga i AMD-a je već dugo u opticaju. Dve kompanije su prvi put najavile licencni sporazum 2019. godine, a potom je AMD prošle godine potvrdio da će Samsungov naredni premijum mobilni čip koristiti RDNA 2 tehnologiju.

Exynos 2200 je proizveden u Samsungovom 4nm EUV procesu. Pomenuti GPU je Samsung nazvao "Xclipse", a navodi se da je grafički čip prvi rezultat planirane generacije AMD RDNA grafike i Exynos čipova.

Iz kompanije Samsung sugerišu da će telefoni s pomenutim čipom ponuditi iskustvo gejminga koje je u rangu onog na konzolama.

Kada je u pitanju CPU, Exynoss 2200 koristi Armv9 jezgra: jedno Cortex-X2 premijum jezgro visokih performansi, tri Cortex-A710 jezgra za balansirane performanse i još četiri efikasna Cortex-A510 jezgra.

Tu je i unapređeni NPU, koji nudi dva puta bolje performnanse od njegovog prethodnika, dok je ISP arhitektura dizajnirana da podržava senzore kamera do 200MP.

Exynos 2200 čipset će debitovati na Samsungovoj najnovijoj liniji Galaxy S22 telefona, čije predstavljanje se očekuje tokom februara.

#PlaytimeIsOver. Introducing the next #Exynos2200 with the new Xclipse GPU born from @AMD RDNA 2. https://t.co/MKBNn7xzHP pic.twitter.com/xMbdAmvQ5F