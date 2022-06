Samsung Galaxy Note 20 serija dobija značajna poboljšanja

Samsung Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra, mogli bi u istoriju ući kao posljednji Note telefoni, ako se politika Samsunga u tom smjeru ne bude mijenjala.

Prošle godine nisu stigli naslednici ovih telefona, ali je ove godine predstavljen Galaxy S22 Ultra, koji se nameće kao naslednik Note 20 Ultra telefona. Međutim, u nazivu nema riječ Note. Ova dva pametna telefona sada dobijaju novu nadogradnju, koja pored sigurnosne zakrpe, donosi i nešto mnogo važnije.

Samsung Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra predstavljeni su 2020. godine sa Androidom 10. Telefoni su već nadograđeni na Android 11 i Android 12, odnosno Samsungov One UI 3.0 i One UI 4.0. Ali, pored toga, ovi telefoni su krajem trećeg meseca ove godine dobili i One UI 4.1 nadogradnju.

One UI 4.1 donio je na ove telefone ispravke bagova i sigurnosnu zakrpu, pametni kalendar koji čita datuma iz svih aplikacija za razmjenu poruka i koji omogućava lakši unos u aplikaciju Kalendar. Poboljšana je i aplikacija Samsung Pay, a tu je i funkcija RAM Plus za virtuelno proširenje RAM memorije.

Sada ova dva telefona dobijaju sigurnosnu zakrpu za šesti mesec 2022. godine. Zajedno s njom, ažuriranje donosi i nešto mnogo važnije – poboljšane su funkcije kamera. Samsung nije tačno naveo o kojim se poboljšanjima radi, osim što je navedeno da je poboljšana funkcija noćnog portreta.

Nova nadogradnja za Samsung Galaxy Note 20 i Samsung Galaxy Note 20 Ultra dolazi s brojem firmvera N98XU1UEU2FVEB i trenutno je dostupna u Sjedinjenim Američkim Državama za zaključane uređaje. Međutim, očekuje se da Samsung vrlo brzo nadogradnju počne da isporučuje i ostalim korisnicima ovih telefona širom svijeta.

(B92)